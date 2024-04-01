مواصفات أسئلة امتحان اللغة العربية الترم الثاني للمرحلة الإعدادية

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة العربية للمرحلة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2024، والضوابط العامة للورقة الامتحانية ومواصفات أسئلة الامتحان «التعبير والنحو والقصة والقراءة» وهي كالتالي:-

مواصفات امتحان اللغة العربية

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل االدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة- الفصل الدراسي - تاريخ الامتحان».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها ؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور.

مواصفات أسئلة التعبير

- متفقة مع ميول الطلاب واهتماماتهم.

- تواكب طبيعة العصر وما يدور فيه من تقدم علمي وحضاري.

+ تتيح قدرا من الحرية للطالب في اختيار الموضوع المناسب له.

- تقيس قدرة الطالب على سلامة اللغة، وتنظيم الكتابة، والتأمل والتفكير المتعمق، والتخيل وإنتاج الفكر، وترتيبها والربط بينها، وأسلوب عرضه.

- أن يراعى في تصحيح التعبير بنوعيه، وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها - صحة الأسلوب وجماله - الإملاء ، والخط، والنحو.

أسئلة القراءة والقصة

- أن تقيس أسئلة القراءة من الكتاب ذو الموضوع الواحد، قدرة الطالب على استنتاج العلاقات بين أحداث القصة وشخصياتها وخلفياتها الزمانية والمكانية.

- استخلاص النتائج والمغزى من القصة.

- التنبؤ بأحداث ومواقف بناء على ما ورد في القصة.

- اقتراح مواقف وتصرفات بديلة عما ورد في القصة.

- أن تقيس أسئلة القراءة متحررة المحتوى قدرة الطالب.

- استنتاج الفكرة العامة أو استخلاص المغزى من النص.

- إبداء الرأي في بعض المواقف.

- ربط الحقائق بعضها ببعض وبما يدور في المجتمع.

- التمييز بين الكلمات المتقاربة في معناها، أو استعمال مفردات اللغة وتراكيبها في سياقات جديدة.

- استنتاج اتجاهات الشاعر وآرائه، ومدى مسايرته لعصره وبيئته ونجاحه في التعبير عن ذاته.

- تذوق مدى ملاءمة الألفاظ والتراكيب من الناحية الجمالية، وإيحاءاتها.

- تذوق اللغة والأسلوب وإصدار الأحكام النقدية، وإبداء الرأى.

مواصفات النحو

- مهارة إعراب الكلمات وبيان المواضع الصحيحة لبعضها والقدرة على تطبيق بعض القواعد النحوية التي درسها الطالب في هذا العام بنسبة لا تقل عن 80% وبنسبة 20% تقريبا مما درسه في الأعوام السابقة.

- مهارة الطالب في التمييز بين الصواب والخطأ في الضبط الإعرابي.

- قدرة الطالب على توظيف الصيغ المختلفة للكلمة.

- مهارة الطالب في استخدام الأساليب المختلفة بطريقة صحيحة.

- قدرة الطالب على الضبط الإعرابي للكلمات والتقويم التربوي.

أسئلة الإملاء

- تقيس قدرة التلميذ على استخدام ما درسه من قواعد إملائية.