علي جمعة مستشهدا بالأدلة: تحديد نوع الجنين ليس حراما

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة، جاء مضمونه: هل اللجوء للطبيب لتحديد نوع الجنين ذكر أو أنثي حلال؟

وقال جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس: «تحديد نوع الجنين حلال، لأنه كان قديما يجرى بصورة ليس 100%، عن طريق يقولوا للسيدة تناولي طعام معين أو في وقت معين يحصل حمل في ولد»

وتابع: «اللي بيحصل دلوقتي يكون بطريقة طبية بيعزلوا الحيوانات المنوية اللي بتودى إلى نوع معين، وبعد كده إرادة ربنا فوق كل شيء، وممكن بعد كل ده يجي النوع عكس ما كنت ترتب له».