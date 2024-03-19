احذري تناول حلويات رمضان أثناء الحمل.. ماذا تفعل في الجنين؟

خلال شهر رمضان، تقدم العديد من أصناف الحلويات الشهية التي يغرينا مذاقها اللذيذ، فنسرف في تناولها، متجاهلين الأضرار التي ستلحق بصحة أجسامنا، وإن كانت مسؤولية الإنسان عن صحته تحتم عليه العناية بها، فالأم المستقبلية أو المرأة الحامل تقع عليها مسؤولية الحفاظ على صحتها وصحة جنينها.

وفي السطور التالية، نقدم بعض النصائح التي ينبغي عليها الالتزام بها، بشأن نسبة السكريات التي تمد بها الجنين.

خطورة الإفراط في تناول الحلويات على الحوامل

لا يخفى على أحد التأثير السلبي لزيادة نسبة السكر في الدم، والتي تضمنها حلويات رمضان، وفي هذه الحالة يكون الخطر مضاعف على المرأة الحامل، بسبب زيادة احتمالية الإصابة بسكر الحمل، الذي يحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الأنسولين لإدارة الجلوكوز الزائد في الدم، بحسب تصريحات تلفزيونية للدكتور عادل عبدالعزيز، أستاذ الباطنة والسكر، الذي أوضح أن «سكري الحمل» يسبب بعض المضاعفات مثل تسمم الحمل والولادة المبكرة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من السكر أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل مفرط، الأمر الذي يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الحملي وانقطاع النفس النومي.

تأثير السكر الزائد بالدم على الجنين

تؤثر المستويات العالية من السكر في الدم على نمو الجنين، الذي قد يصاب بطفرة جينية تعرف باسم «العملقة»، وهي حالة يولد فيها الطفل أكبر من المتوسط، ما يزيد من احتمال حدوث مضاعفات أثناء الولادة، علاوةً على ذلك يكون الأطفال المولودين لأمهات مصابات بسكر الحمل أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع الثاني، وغيرها من المشكلات الصحية الأخرى، لذلك من الضروري على الحوامل الاحتراس أثناء تناول حلويات رمضان، والحد من المأكولات التي تحتوي على مستويات عالية من السكر.