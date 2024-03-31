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الحكومة ترسل مشروع الموازنة العامة الجديد إلى البرلمان

كتب:

ولاء نعمه الله
02:29 م | الأحد 31 مارس 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنَّ المجلس تلقي منذ قليل مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد من الحكومة، وفقًا للموعد الدستوري المحدد.

الحكومة ترسل مشروع الموازنة العامة الجديد إلي البرلمان

وأشار النائب ياسر عمر في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أنَّ مجلس النواب سوف يخصص جلسة برلمانية للاستماع إلى كلا من وزيرى المالية والتخطيط حول مشروع الموازنة العامة.

ولفت إلى أنَّ اللجان البرلمانية المختصة وفى مقدمتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستبدأ في مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014-2025 بابًا بابًا، وذلك عقب إحالتها من رئيس المجلس في الجلسات البرلمانية المقبلة.

مشروع الموازنة العامة للدولة

ووفقًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذى يحدده المجلس.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.