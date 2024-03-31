متى تُرفع الأجهزة عن المريض الميت إكلينيكيا؟.. علي جمعة يحسم الجدل

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الموت الإكلينيكي وضعت له الجامعات العالمية علامات، متى يحكم الطبيب أن هذا الجثمان في حالة موت يقتضي معه الذهاب إلى القبر، الموت تلوه الدفن، والجامعات العالمية الكبيرة وضعت معيارا كان في البداية 18 علامة لو حصلت يبقى الشخص ده في حالة موت سريري وتتبعوا هذه المسائل.

وأضاف أنه أصبح هناك حالتان، حالة مما اتفق عليه الناس فيه موت وحالة ثانية لم يحدث إطلاقا أن هذه النوع من أنواع العلامات ثم رجع إلى الحياة الدنيا، وهذا موت جذع الدماغ أو الموت الإكلينيكي، وهناك 26 علامة أنه هذا الشخص قد مات إكلينيكيا، تأتي هنا قضية الأجهزة.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأحد: «الموضوع مرتبط بتحكم الأجهزة سواء التنفس أو حركة الدورة الدموية من خلال الأجهزة الطبية ولو رفعت الأجهزة مات، الفتوي المستقرة في هذا من دور الإفتاء العالمية أنه التداوي ليس واجبا وبالتالي يمكن رفع الأجهزة خاصة أنها تتكلف مبالغ مالية ضخمة يوميا، وبالتالي يجوز رفع الأجهزة عن الموت الاكلينيكي، ولا يجوز نقل الأعضاء بعد الموت إلا خلال ساعات معينة، وبالتالي الإجابة شبه المتفق عليه بأنه نعم يجوز هذا النقل، وهناك فكرة ترفض هذه العمليات بأن الإنسان يصبح قطع غيار ناخد منه قلبه وكليته والبنكرياس والعيون وباقي أعضائه، تحويل الإنسان الذي كرمه الله إلى قطع غيار رفضت عند الكثير من المفكرين، والآن لا يتعدون 1% وهذا الفكر موجود عند نسبة معينة ترفض هذه العمليات ولكن اللي استقرار الاختيار والمصلحة العامة في العالم وأكثر من 20 قانونا في الدول الإسلامية هو الجواز».

برنامج «نور الدين»، الذي يُعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذي يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولون معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.