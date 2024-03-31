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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 21.. أحداث مثيرة

كتب:

أميرة عزالدين
03:07 م | الأحد 31 مارس 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 21

مسلسل حق عرب الحلقة 21

يواجه عرب السويركي، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، خلال أحداث مسلسل حق عرب، تحديات كبيرة بعد تعرضه للخطف وإيذائه وإعطائه جرعات مكثفة من مادة الهيروين لتحويله إلى مدمن وتدمير حياته ومستقبله، لذا ينتظر كثير من المشاهدين موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 21. 

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 21

ويحين موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 21، بطولة الفنان أحمد العوضي، فى تمام الساعة 12 ظهرا، وهى الإعادة الأولي للحلقة، على أن تكون الاعادة الثانية فى تمام الساعة 3 عصرا. 

موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON الحلقة 21

كما يحين موعد إعادة مسلسل حق عرب على قناة ON  الحلقة 21، فى تمام الساعة 11:15 صباحا كإعادة أولي للحلقة، على أن يكون موعد الاعادة الثانية فى تمام الساعة 5:15 صباحا، كما تعرض الحلقات بشكل يومي عبر منصة WATCH IT الإلكترونية دون فواصل إعلانية. 

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بقلم أميرة عزالدين