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دراما المتحدة

مسلسل حق عرب الحلقة 20.. دينا فؤاد تتخلى عن أحمد العوضي

كتب:

أميرة عزالدين
12:01 ص | الأحد 31 مارس 2024
مسلسل حق عرب الحلقة 20

مسلسل حق عرب الحلقة 20

أحداث مثيرة شهدها مسلسل حق عرب الحلقة 20 بطولة الفنان أحمد العوضي، إذ انتشرت أنباء عن علاقة عرب السويركي «أحمد العوضي» العاطفية مع المعلمة صباح الجياش «وفاء عامر»، واتهام المعلم عبدربه «رياض الخولي» لهما بالخيانة.

دينا فؤاد تبتعد عن أحمد العوضي 

وفي إطار أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، اكتشفت حنان الغرباوي «دينا فؤاد» خيانة حبيبها عرب السويركي، ولم تستطع مسامحته خاصة أنها تعرضت لنفس الموقف من قبل لكنه لم يسامحها وخذلها دون أنّ يساعدها في محنتها.

دينا فؤاد تقرر الزواج من رياض الخولي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20، بقرار حنان الغرباوي بالموافقة على الزواج من المعلم عبدربه، ونصحها والدها بأن توافق لأنه سوف يجعلها ملكة متوجة بدلًا من حياة عرب السويركي غير المستقرة.

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بقلم أميرة عزالدين