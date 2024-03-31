مسلسل حق عرب الحلقة 20.. دينا فؤاد تتخلى عن أحمد العوضي

أحداث مثيرة شهدها مسلسل حق عرب الحلقة 20 بطولة الفنان أحمد العوضي، إذ انتشرت أنباء عن علاقة عرب السويركي «أحمد العوضي» العاطفية مع المعلمة صباح الجياش «وفاء عامر»، واتهام المعلم عبدربه «رياض الخولي» لهما بالخيانة.

دينا فؤاد تبتعد عن أحمد العوضي

وفي إطار أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، اكتشفت حنان الغرباوي «دينا فؤاد» خيانة حبيبها عرب السويركي، ولم تستطع مسامحته خاصة أنها تعرضت لنفس الموقف من قبل لكنه لم يسامحها وخذلها دون أنّ يساعدها في محنتها.

دينا فؤاد تقرر الزواج من رياض الخولي

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20، بقرار حنان الغرباوي بالموافقة على الزواج من المعلم عبدربه، ونصحها والدها بأن توافق لأنه سوف يجعلها ملكة متوجة بدلًا من حياة عرب السويركي غير المستقرة.