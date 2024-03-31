مسلسل حق عرب الحلقة 21.. هل تبلغ سلوى عثمان الشرطة باختطاف أحمد العوضي؟

بدأ العد التنازلي لانتهاء حالة الصراع التي يعيشها عرب السويركي «أحمد العوضي» في أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 21 على قناة ON Drama، فقد اشتدت حدة الصراع بعدما تم خطف عرب السويركي «أحمد العوضي» على أيدي أعدائه وحلفاء المعلم عبدربه «رياض الخولي».

سلوى عثمان تحاول إنقاذ ابنها عرب السويركي

وتعرض عرب السويركي «أحمد العوضي»، إلى التعذيب المبرح من خلال الضرب بعدما تم ربطه بالحديد، وتحويله إلى مدمن بالإكراه من خلال حقنه بجرعات مكثفة من الهروين، وأصبح هزيلا فاقدًا لقوته، وبدأت والدته «سلوى عثمان» في البحث عنه بشكل جنوني، بعد اختطافه من المنزل أمام عينيها، فهل تبلغ الشرطة وتتهم المعلم عبدربه «رياض الخولي» بعدما طردها؟، ذلك ما ستكشفه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 21 الليلة.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 21 قناة ON Drama

وتأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 21 قناة ON Drama، في تمام الساعة 9 مساء، إضافة إلى عرضها على قناة ON، في تمام الساعة 12 منتصف الليل، إلى جانب منصة WATCH IT الإلكترونية.