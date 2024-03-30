مسلسل حق عرب الحلقة 20.. تعذيب أحمد العوضي وتحويله إلى مدمن

شهدت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 تسارع وتيرة التشويق والإثارة والأكشن، بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، خاصة بعدما تم خطف عرب السويركي من داخل منزله من قبل «رامي» خطيب كارولين عزمي السابق ويجسده الفنان تامر شلتوت وصديقه، وقاموا بوضعه داخل مخزن وربطوه بسلاسل من الحديد، وتم تعذبيه بالضرب وحقنه بالمخدر غصبًا عنه.

سلوي عثمان تبحث عن أحمد العوضي بعد خطفه

واتجهت أصابع الاتهام إلى رباح أبو الدهب ويجسده الفنان وليد فواز بأنه من خطف عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، ولكنه أنكر صلته بالأمر، وفي نفس التوقيت ذهبت ماجدة والدة عرب السويركي وتجسدها الفنانة سلوى عثمان إلى المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي لتستغيث به لعودة ابنها، ولكنه أنكر أيضًا وأنه إذا أراد أذيته فإنه سيفعلها داخل منزله دون خطفه، ولكنها هددته بعودة ابنها أو إبلاغ الشرطة عنه.

وتوالت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 20 بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، واستمرت عملية تعذيب عرب السويركي وإعطاءه جرعات مكثفة من الهروين غصبًا عنه، وتحويله إلى مدمن وساءت حالته الصحية وتدهورت في ساعات قليلة بشكل ملحوظ.