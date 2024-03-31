مسلسل حق عرب الحلقة 21.. هل تتزوج كارولين عزمي بالإكراه؟

أحداث مشوقة متتالية تشهدها أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي والذي ينافس به فى البطولة المطلقة لأول مرة في الماراثون الرمضاني الحالي، بعد أن اشتدت الصراعات بينه وتصاعد حالة الانتقام التي سيطرت على الحلقات، والتي تكشف عن المزيد من المفاجآت خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 21.

زواج كارولين عزمي بالإكراه

ووقعت مشادة كلامية حادة بين المعلم عبدربه، والذي يجسد شخصية رياض الخولي، وبين ابنته أنغام والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي لرفضها الزواج من جلال الزكي نجل رجل الأعمال الذي يعمل معه المعلم عبده ربه، خوفًا على مصالحهما المشتركة، ولكنها رفضت واعترفت بحبها لـ عرب السويركي، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

تعرض وفاء عامر للضرب من رياض الخولي

وتوالت الأحداث وقام المعلم عبد ربه بصفع ابنته على وجهها، وحاولت والدتها المعلمة صباح الجياش منع ذلك الزواج والدفاع عن حق ابنتها في اختيار شريك حياتها، لكنه قام بضربها هي الأخرى، وأمرها بعدم التدخل في قرارته، وأمر ابنته أنغام أن زواجها ليس له مفر.. فهل تتزوج كارولين عزمي بالإكراه؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 21 الليلة.