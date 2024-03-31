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دراما المتحدة

قطاع الحماية المجتمعية يعقد ندوات دينية وثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب:

نرمين عفيفي
03:25 م | الأحد 31 مارس 2024
جانب من الندوات الدينية والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

جانب من الندوات الدينية والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

عقد قطاع الحماية المجتمعية التابع لوزارة الداخلية عدداً من الندوات الدينية والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

تقويم سلوكيات النزلاء وتصحيح المفاهيم والأفكار لديهم

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة، والتي تهدف إلى تقويم سلوكياتهم وتصحيح المفاهيم والأفكار لديهم لتأهيلهم للاندماج في المجتمع.

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بقلم نرمين عفيفي