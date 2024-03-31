أول تعليق من أحمد العوضي بعد خطفه وإعطائه هيروين بالإكراه في حق عرب

تشهد أحداث مسلسل حق عرب تسارعا كبيرا، ويسيطر عليها عنصر المفاجأة والتشويق بكل حلقة بشكل غير متوقع، وكان آخرها تعرض عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي للخطف من أجل الانتقام منه، وتم تعذيبه وضربه وإعطاؤه جرعات مكثفة من الهيروين لتدميره ولكي يصبح شخصا مدمنا، خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 21.

أحمد العوضي يشوق جمهوره للحلقة 21 مسلسل حق عرب

وفي أول تعليق للفنان أحمد العوضي والذي يجسد شخصية عرب السويركي ضمن أحداث مسلسل حق عرب علي قناة ON Drama، أوضح من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: «الضباع اتكاترت على الأسد.. والأسد لما يقع الغنم بيطلعلها حس حلقة النهارده خراب موووت الموووووت».

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 21

ومن المقرر أن يكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama الحلقة 21، الليلة فى تمام الساعة 9 مساء، كما يتم عرضها فى تمام الساعة 12 منتصف الليل على قناة ON، كما يمكنك مشاهدتها من خلال منصة WATCH IT الالكترونية.