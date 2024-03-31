أفضل دعاء للمتوفى في ليلة القدر مكتوب.. 7 صيغ من القرآن والسنة

دعاء للمتوفى في ليلة القدر، من الأدعية محل البحث تزامنا مع العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، فالأدعية من أحب الأعمال إلى الله، يتقرب بها العبد إلى ربه طمعًا في نيل رضاه، والاستجابه له وتحقيق رجائه، فهناك أدعية كثيرة لمختلف أمور الدنيا، منها للمتوفى في ليلة القدر.

دعاء للمتوفى في ليلة القدر

ودعاء للمتوفى في ليلة القدر، من أفضل الأعمال المقدمة للميت، إذ يُلح المسلمين في الدعاء خلال شهر رمضان في كل ما يتمنونه من أمور الدنيا والآخرة لنفسهم ولغيرهم، خصوصًا للمتوفىن الذين انقطعت أعمالهم عن الدنيا ولا ينفعهم سوى عمل الخير والدعاء لهم، استنادا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، ويمكن ترديده بالصيغة التالية:

- «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين».

دعاء للمتوفى في ليلة القدر وصيغته

وعن دعاء للمتوفى في ليلة القدر وصيغته، جاء عن النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ» صحيح مسلم.

ـ «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ» صحيح مسلم.

دعاء للمتوفى في ليلة القدر من القرآن

ويمكن ترديد دعاء للمتوفى في ليلة القدر بصيغة الاستغفار، استنادا إلى ما ورد عن النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم إنه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ».

ـ «رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ». سورة المؤمنون.

دعاء للمتوفى في ليلة القدر من السنة

ويمكن ترديد دعاء للمتوفى في ليلة القدر، بأي صيغة، فلا يوجد أي دليل شرعي بتخصيص صيغة محددة للدعاء للميت، إذ تعد الأدعية من الطرق التي يمكن التخفيف بها عن الميت في قبره، ويصله الدعاء ويرفع عنه العذاب ويُنير له القبر ويؤنس وحشته ووحدته، ويمكن أن يردد بالصيغ التالية:

ـ «اللَّهمَّ إنَّه في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ أنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ» صحيح.

ـ «اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه» ورد عن ابن ماجه عن أبي هريرة.