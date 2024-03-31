التحالف الوطني بالبحيرة يوزع 4 آلاف كرتونة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وزعت جمعية الأورمان في البحيرة، إحدى كيانات التحالف الوطني، 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على 4 آلاف أسرة ضمن الأولى بالرعاية في قرى «جزائر عيسى، الإمام الحسين، البستان، كوم زمران، زاوية مسلم، عزبة قمحة، الاتحاد، عزبة عقاب، الدنشالي، الوكيل، زمران النخل، زاوية أبو شوشة، أبو سعيفة» .

توزيع وجبات غذائية على الأسر

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني، أن التوزيع جاء ضمن في ضوء عمل التحالف الوطني، موضحا أن الجمعية تسعى لتنفيذ دورها الإنساني في خدمة غير القادرين في ربوع مصر، ولتخفيف الأعباء المادية على الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم خلال الشهر المبارك.

تخفيف الضغط عن كاهل المواطنين

وذكر مدير عام جميعة الأورمان أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.