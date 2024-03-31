للعام الثالث على التوالي.. «السعودية» تحصل على جائزة أفضل علامة تجارية في المملكة من تصنيف «YouGov»

حصلت "السعودية" على جائزة أفضل علامة تجارية في المملكة حسب تصنيف "YouGov" الشركة المتخصصة في الأبحاث التسويقية، للعام الثالث على التوالي، بنتيجة 59.4.

ويستند التصنيف على معايير الجودة والقيمة والرضا بحسب تقييم المستخدمين، إذ نجحت "السعودية" في الحصول على المركز الأول بالتنافس مع المئات من أكبر الشركات والعلامات التجارية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد عصام أخونباي، نائب الرئيس للتسويق، على ما يعكسه هذا الإنجاز من تميز "السعودية" بتقديم عروض تتناسب مع متطلبات الضيوف، ويشرفنا أن نشهد نجاحات "السعودية" عاماً تلو عام.

وأضاف: "يبين هذا التصنيف الثقة التي تحملها العلامة التجارية ل"السعودية" وما حققته من إسهامات في قطاع الطيران والتزامها بتزويد ضيوفها بخدمات عالية الجودة."

ويأتي هذا التصنيف تأكيداً على التزام "السعودية" باستيعاب وتلبية توقعات الضيوف. كما يتماشى أيضاً مع رؤيتها الرامية لتعزيز مكانتها بصفتها أجنحة رؤية السعودية 2030، حيث تربط المسافرين بأكثر من 100 وجهة عبر أنحاء العالم.