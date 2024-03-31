مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024

في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك، يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة في السعودية اليوم، إذ أنها أيام خير وبركة يحرص المؤمنون على أداء الفروض في جماعة في مساجد المملكة، بالإضافة إلى الالتزام بالنوافل والفروض.

وفي هذا السياق، تقدم جريدة «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024، وفق ما نشرت جامعة أم القرى عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024

يرفع أذان الفجر معلنًا بداية الصيام في الرياض، في تمام الساعة 4:27 صباحا، بينما في جدة في تمام الخامسة صباحًا، فيما يرفع في مكة المكرمة الساعة 4:58 صباحا، والمدينة المنورة 4:56 صباحًا، ويحل موعد أذان الفجر في الطائف 4:55 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024

ويؤذن لصلاة الظهر بالرياض في تمام الساعة 11:58 صباحا، بينما في جدة 12:27 مساءً، وفي مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 12:25 مساءً، وفي المدينة المنورة 12:26 مساءً، ويحل موعد أذان الظهر في الطائف 12:22 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024

ويرفع لصلاة العصر بالعاصمة الرياض في تمام الساعة 3:26 مساءً، وفي جدة 3:53 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 3:50 مساءً، وفي المدينة المنورة 3:54 مساءً، ويحل موعد أذان العصر في الطائف 3:48 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024

ويفطر الصائمون على أذان المغرب في الرياض في تمام الساعة 6:09 مساءً، وفي جدة 6:37 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 6:35 مساءً، وفي المدينة المنورة 6:37 مساءً، ويحل موعد أذان المغرب في الطائف 6:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم الأحد 31-3-2024

يصوم المسلمون بالعاصمة الرياض بالسعودية في تمام الساعة 4:27 صباحا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 6:09 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم نحو 13 ساعة و42 دقيقة.