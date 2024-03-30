خلال أيام.. تسليم شقق «سكن لكل المصريين 1» للحاجزين

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم شقق «سكن لكل المصريين 1»، للأشخاص الذين تقدموا للحصول على شقة سكنية في المشروع.

موعد تسليم شقق «سكن لكل المصريين 1»

وقالت مصادر في وزارة الإسكان، إنه من المقرر أن يتم تسليم المواطنين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على شقق سكنية في مشروع «سكن لكل المصريين 1» الوحدات السكنية، في أبريل المقبل.

جهود الدولة للانتهاء من تسليم الوحدات السكنية

وتقوم الدولة المصرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ببذل جهود كبيرة للتمكن من الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية، لكافة المواطنين المتقدمين؛ للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي.

كما تراعي الدولة المصرية في المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان، الأشخاص من محدودي ومتوسطي الدخل، فضلا عن أن الوزارة تسعى بكافة طاقتها؛ لتنفيذ مليون وحدة سكنية للمصريين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتشدد الوزارة على ضرورة إنجاز كافة المشروعات الخاصة بالإسكان في مواعيدها، مع تذليل أي عقبات تواجه أعمال بناء الشقق لكافة المشاريع بالدولة.