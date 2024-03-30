أمين إعلام «المصريين»: برنامج «حياة كريمة» قدم صورة رائعة للتكافل الاجتماعي

أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، بصنّاع برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه أيمن مصطفى، مؤكدا أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا وساهم في زرع الأمل والبهجة في قلوب البسطاء المتعففين.

الساحة الإعلامية تحتاج المزيد من البرامج أمثال «حياة كريمة»

وقال «مجدي»، في بيان اليوم السبت، إن برنامج «حياة كريمة» يقدم رسالة إنسانية رائعة في فك الكرب وسد الدين وإسعاد البسطاء والمحتاجين، مشددًا على أن البرنامج نموذج يحتذى به في فعل الخير وإدخال السرور والفرح على قلوب المواطنين البسطاء.

وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب المصريين، أن برنامج «حياة كريمة» حقق نجاحا باهرا ولقي إشادات واسعة بسبب أعمال الخير التي يقدمها ومساندة الفقراء والمحتاجين والبسطاء، مشيرا إلى أن الشارع المصري يحتاج إلى هذه النوعية من البرامج الهادفة التي تقدم رسالة للمجتمع بأكمله بضرورة مساندة الفقراء والوقوف بجانبهم والتخفيف عنهم، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها على مصر والعالم أجمع.

وأكد أن رسالة البرنامج وصلت للجميع وحركت المشاعر بشكل كبير تجاه فئة مهمشة في المجتمع لا يفكر فيها كثير من الناس، مطالبا بالإكثار من هذه البرامج التي تزرع فينا الأمل وفعل الخير ومساعدة الفقراء وتخفف العبء عن كاهل الكثير من المواطنين الذين قد يصل بهم الحال إلى عدم إيجاد قوت يومهم والإنفاق على أسرهم بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة.