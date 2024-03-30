«واحد من الناس» يفاجئ عمال شبكة طرق سكن لكل المصريين بجوائز مالية

التقت عدسة برنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، بعمال مشروع شبكة طرق «سكن لكل المصريين»، ليفاجئهم البرنامج بمجموعة من الهدايا والجوائز النقدية بعد إجابتهم على الإسئلة التي تم طرحها وجميعها أسئلة عامة وبسيطة.

أول أسئلة الإعلامي عمرو الليثي لمجموعة العمال، عن تاريخ عرض مسلسل «أرابيسك»، والذي لم يجب أحدهم عنه، وكانت الإجابة الصحيحة أنه «تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان عام 1994».

ودار السؤال الثاني حول فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، عن اسم الفنان محمد هنيدي بطل العمل السينمائي، ليجيبه أحد العمال سريعا: «خلف الدهشوري خلف»، ويفوز بمبلغ ألف جنيه.

أما السؤال الثالث، فكان «من هو الفنان الذي تم إنتاج سلسلة أفلام حملت اسمه؟»، وكانت الإجابة الصحيحة: «الفنان الراحل إسماعيل ياسين»، والفائز أهداه البرنامج جائزة بقيمة 1000 جنيه.

وآخر الأسئلة: «من هو اللاعب المصري الذي لعب بالدوري الألماني؟»، والإجابة الصحيحة كانت هاني رمزي، والفائز أهداه البرنامج مبلغ بقيمة 1000 جنيه.