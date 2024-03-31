وزير السياحة يتابع جاهزية تشغيل المتحف المصري الكبير

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعا مع قيادات فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، ما يأتي في إطار المٌتابعة الدورية لتنفيذ اللمسات النهائية الخاصة بالمتحف بمراحله المُختلفة، تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم استعراض آخر تطورات الأعمال بالمتحف، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية، حيث جرى الانتهاء من أعمال نظام التحكم البيئي في درجات الحرارة والرطوبة داخل فتارين العرض والقواعد الخاصة بالآثار الثقيلة، بالإضافة إلى البدء في تزويد فتارين العرض بالبطاقات الشارحة للقطع الأثرية المعروضة بها.

مراكب الملك خوفو

كما اطلع الوزير خلال الاجتماع، على آخر مستجدات العمل بمتحف مراكب الملك خوفو، وجاري العمل على تأهيل المركب الأولى للعرض المتحفي من خلال أعمال الترميم المبدئي والتنظيف الميكانيكي والكيميائي والتعقيم، بالإضافة إلى البدء في أعمال مشروع ترميم المركب الثانية بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث يجري الآن أعمال التجميع المبدئي لجسم المركب والمقصورة الرئيسية الخاصة بالملك وصولاً إلى الشكل النهائي للمركب التي تتماثل إلى حد كبير مع المركب الأولى من حيث الطول والعرض، مع الاختلاف في عدد المجاديف فالمركب التانية بها 52 مجدافا بالحجم الطبيعي و8 مجاديف للتوجيه، أما المركب الأولى فبها 12 مجداف للتوجيه فقط.

جاري العمل بشكل منتظم لتجميع المركب الثانية

وخلال اطلاع الوزير تم التأكيد على أنه جاري العمل بشكل منتظم لتجميع المركب الثانية، التي سيتم ترميمها وإعادة تركيبها أثناء عرضها داخل المبنى في تجربة سياحية فريدة يستطيع الزائر مشاهدتها خلالها زيارته لمتحف مراكب خوفو.

وعقب انتهاء الاجتماع حرص أحمد عيسى على القيام بجولة داخل متحف مراكب خوفو لتفقد الأعمال، ومسارات الزيارة داخله وما يحويه من خدمات والمكان المخصص لتأهيل الزائر لمشاهدة المراكب والمُزود بشاشات عرض تفاعلية ولوحات تروي قصة المراكب وتاريخ اكتشافها، وعرض بعض الأدوات والمواد المستخدمة في ترميم المراكب، لتعريف الزائر بالمراكب قبل رؤيتها على أرض الواقع، ومن ثم الصعود للمركب الأولى.

تقديم تجربة سياحية متميزة بالمتحف

وأعرب أحمد عيسى عن ثقته في تقديم تجربة سياحية متميزة بالمتحف، مؤكدا أن أعمال إنشاء المتحف تضاهي مثيلاتها في أعرق المتاحف العالمية، لافتا أنه سيكون بمثابة هدية مصر للعالم ولعاشقي الحضارة المصرية القديمة بما يحويه من كنوز أثرية نادرة.

وبعد الانتهاء من جولته بالمتحف، توجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إلى منطقة أهرامات الجيزة لتفقد الموقف الراهن لاستراحة الملك فاروق والوقوف على الحالة الإنشائية لها، وخلال الجولة تمت مناقشة الحالة الإنشائية للمبنى ومدى إمكانية تدعيمه وترميمه والوقت والجهد المبذول لوضع خطة للانتهاء منها وتحويلها إلى مركز ثقافي إبداعي ترفيهي قائم بذاته.