أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة لمحافظة المنيا لليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان لعام 1445 هجريا الموافق الاثنين 1 أبريل 2024، حيث يزداد حرص المسلمين على أداء الصلاة في مواقيتها، إيماناً منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس، خلال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، ستكون كالتالي:

الفجر: 4:21 صباحاً.

الشروق: 5:47 صباحاً.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:15 مساءً.

العشاء: 7:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم في محافظة المنيا الاثنين 1 أبريل الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان 14 ساعة و14 دقيقة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.