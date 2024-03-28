محافظ المنيا يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، السيدة هيرو مصطفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

تحقيق التنمية الشاملة بالقطاعات المختلفة

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا.

وأشار محافظ المنيا خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات فى بناء و تنمية المجتمع وتسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة بالقطاعات المختلفة، من خلال تنفيذ عدة مبادرات لخدمة جميع المواطنين وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضح أن المنيا حظيت بتنفيذ 3209 مشروعات فى 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة لخدمة 3 ملايين مواطن وإدراج 102 قرية فى مركزى بنى مزار وسمالوط فى المرحلة الثانية لخدمة مليون و500 ألف مواطن، بما ساهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تقديم الدعم لإعادة المنيا لخريطة السياحة العالمية

وشدد المحافظ على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم لإعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، لما تتمتع به من مناطق سياحية على مر العصور التاريخية ، إلى جانب أهم المقومات التي تتميز بها «عروس الصعيد» من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار المحلي و الدولي.

وأضاف: «المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا»، معرباً عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات .

من جانبها، أعربت السيدة هيرو ، عن بالغ سعادتها بزيارة محافظة المنيا، وأكدت على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، متطلعةً لمزيد من الشراكة و التعاون في العديد من القطاعات التنموية بالمحافظة .