مساحتها 4 أضعاف العاصمة جاكرتا.. «نوسانتارا» عاصمة إندونيسيا الجديدة

استعرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية منى شكر، معلومات عن عاصمة إندونيسيا الجديدة «نوسانتارا»، ومساحتها 4 أضعاف العاصمة جاكرتا، وذلك في النقاط التالية:

- تقع على بعد 1400 كلم شمال شرق «جاكرتا» العاصمة الحالية.

- تشكل مساحتها 4 أضعاف مساحة العاصمة جاكرتا بتكلفة 32 مليار دولار.

- تصمم كمدينة مستدامة ومحايدة للكربون وقلعة للاقتصاد الأخضر.

- تأتي ضمن مبادرة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لنقل العاصمة في 2019 وشرع في تشييدها في 2022.

- يفترض لها أن تصبح مقرا للحكومة بنهاية 2024 وأن يفرغ من إنشاءها في 2045.

-يعول عليها في تخفيف العبء السكاني في جاكرتا باستيعاب نحو 1.9 مليون نسمة.

- ستحصل العاصمة الجديدة على كل طاقتها من مصادر متجددة.

- يخصص 10% من مساحة «نوسانتارا» لإنتاج الغذاء.