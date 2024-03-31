مساحتها 4 أضعاف العاصمة جاكرتا.. «نوسانتارا» عاصمة إندونيسيا الجديدة
كتب:
حسن سمير
05:50 م | الأحد 31 مارس 2024
عاصمة إندونيسيا الجديدة " نوسانتارا"
استعرض برنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية منى شكر، معلومات عن عاصمة إندونيسيا الجديدة «نوسانتارا»، ومساحتها 4 أضعاف العاصمة جاكرتا، وذلك في النقاط التالية:
- تقع على بعد 1400 كلم شمال شرق «جاكرتا» العاصمة الحالية.
- تشكل مساحتها 4 أضعاف مساحة العاصمة جاكرتا بتكلفة 32 مليار دولار.
- تصمم كمدينة مستدامة ومحايدة للكربون وقلعة للاقتصاد الأخضر.
- تأتي ضمن مبادرة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لنقل العاصمة في 2019 وشرع في تشييدها في 2022.
- يفترض لها أن تصبح مقرا للحكومة بنهاية 2024 وأن يفرغ من إنشاءها في 2045.
-يعول عليها في تخفيف العبء السكاني في جاكرتا باستيعاب نحو 1.9 مليون نسمة.
- ستحصل العاصمة الجديدة على كل طاقتها من مصادر متجددة.
- يخصص 10% من مساحة «نوسانتارا» لإنتاج الغذاء.