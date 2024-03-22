ثالث زلزال قوي يضرب إندونيسيا خلال ساعات.. ومخاوف من حدوث موجات مد تسونامي

ضرب زلزال قوي جزيرة جاوة في إندونيسيا، تحديدًا تحت سطح البحر من الجانب الشرقي، اليوم الجمعة، ما تسبب في وقوع أضرار، دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.

تمايلت المباني في العاصمة الاندونيسية

وتمايلت المباني في العاصمة جاكرتا لعدة ثوان بعد الزلزال القوي الذي ضرب البلاد، وأعلنت السلطات إن منزلا ومبنى بلدية في إحدى القرى بمنطقة توبان انهارا.

وبعد انتشار مخاوف من حدوث موجات مد تسونامي بسبب الزلزال، أكدت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إنه لا يوجد خطر من حدوث موجة مد عاتية كما أنها حذرت من هزات ارتدادية محتملة.

زلزالان ضربا البلاد اليوم

ونقلت «سكاي نيوز» عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة الأندونيسية بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر، ووقع على عمق 8.5 كيلومترات شمالي باسيران بمقاطعة جاوة الشرقية.

يأتي ذلك بعد زلزالين آخرين قد ضربا نفس المنطقة بقوة أقل في وقت سابق اليوم الجمعة وأبلغ السكان أنهم شعروا بالزالزل خاصة سكان مدينة سورابايا، والتي تعتبر المدينة الأقرب لمركز حدوثهما.