انطلاق الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا.. واستطلاعات الرأي تشير لفوز «سوبيانتو»

بدأت أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية بإندونيسيا، اليوم، وظهر الإقبال الشديد من الناخبين للمشاركة في اختيار المرشح الرئاسي القادم للبلاد، حيث بلغ عدد مراكز الاقتراع 800 ألف مركز، بحضور 200 ألف من أفراد الأمن.

انطلاق الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا

توجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في إندونيسيا لاختيار رئيس للبلاد ونائب له، ورئيس للبرلمان المركزي، ويخوض الانتخابات نحو 20 ألف نائب وممثل لهذه البرلمانات، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز».

ويتنافس على منصب رئاسة جمهورية إندونسيا ثلاثة مرشحين وهم:

- أنيس باسويدان، حاكم جاكرتا السابق.

- غانجار برانوو، الحاكم السابق لجاوا الوسطى.

- وزير الدفاع السابق برابوو سوبيانتو.

أبرز مرشح رئاسي في الانتخابات الرئاسية لإندونيسيا

يعد الجنرال السابق برابوو سوبيانتو، من أبرز المرشحين الرئاسيين في مارثون الانتخابات الإندونيسية لعام 2024، إذ أظهرت النتائج الأولية أن «سوبيانتو» يتقدم بفارق كبير على منافسيه، فقد حصل على حوالي 58% من الأصوات وفقًا لأربعة مراكز استطلاع للرأي على مستوى البلاد.

فيما حصل المنافسين أنيس باسويدان، وجانجار برانوو، على نسبة 25% و17% على التوالي، كما علق نصرون وحيد، أمين فريق حملة «برابوو»، على آخر عمليات الفرز السريعة: «الحمد لله، نأمل أن تتم الانتخابات في جولة واحدة».