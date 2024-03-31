دعاء ليلة 22 رمضان مستجاب.. «اللهم ارزقنا الجنة»

مع دخول العشر الأواخر من رمضان، يعتاد المسلمون الإكثار من ترديد الدعاء، خاصة أنها أيام العتق من النار، ولها فضل كبير، من بينها دعاء ليلة 22 رمضان، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذه الليلة.

دعاء ليلة 22 رمضان

لا توجد صيغة ثابتة أو واحدة يمكن قولها دعاء ليلة 22 رمضان، إلا أنه يمكن للمسلم الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء ليلة 22 رمضان مستجاب

ويردد البعض في دعاء ليلة 22 رمضان الصيغ التالية:

اللهمَّ في اليوم الثاني والعشرين من رمضان المبارك، اللهم أعنِّي فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذِكرك بدوامه، بتوفيقك يا هادي المضلِّين.

اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا قيامها على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة اللهم أعتق رقابنا من النار.

اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا البلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

دعاء ليلة 22 رمضان مستحب

ويقول البعض في دعاء ليلة 22 رمضان التالي:

اللهم في هذه الليالي العشر المباركة زدنا علما ونورا وحلما، وآتنا نعمةً ظاهرة ونعمةً باطنة، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله الحليم القوي لمن بغى علينا.

اللهم إنا نسألك خيرات الدنيا وخيرات الدين، خيرات الدنيا بالأمن والرفق والصحة والعافية ، وخيرات الدين بالطاعة لك والتوكل عليك والرضا بقضائك والشكر على آلائك ونعمك ، إنك على كل شيء قدير.

اللهّم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.