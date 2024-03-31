«الإفتاء» توضح كيفية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يهتم المسلمون بمعرفة كيفية الاعتكاف، تلك السنة النبوية الشريفة التي كان يواظب عليها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فما هو الاعتكاف؟ وكيفية أدائه؟ وما هي شروطه؟، ذلك ما كشفته دار الإفتاء المصرية.

كيفية الاعتكاف

أوضحت «الإفتاء» في مستهل حديثها عن كيفية الاعتكاف، أنه مستحب في كل وقت، سواء أكان في رمضان أم في غيره، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره؛ للفوز بثواب ليلة القدر بالصلاة وقراءة القرآن وكثرة الدعاء، فأنّها أفضل ليالي السنة.

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أنّ بداية الاعتكاف ونهايته يحددها المعتكف بنفسه، فإذا نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النية ولم يقدر شيئًا دام اعتكافه ما دام في المسجد.

وحول كيفية الاعتكاف، أضافت «الإفتاء» أنه يستحب لمن أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس، من ليلة الحادي والعشرين من رمضان، ويستحب له أن يبيت ليلة العيد فيغدو إلى مصلى العيد من معتكفه في المسجد، وإن خرج قبل ذلك جاز.

محظورات الاعتكاف

وأشارت إلى أنه من محظورات الاعتكاف أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، إلا لما لابد له منه، فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عذر كنزهة، أو أمر غير ضروري أو حاجة حرم عليه ذلك وانقطع اعتكافه، أي: بطل.

وحذرت الإفتاء المصرية، من خروج المعتكف لعذر، فإن كان خروجه لعذر معتاد، كقضاء حاجة من بولٍ وغائط، وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه؛ لأن كل ما سبق ذكره مما لابد منه، ولا يمكن فعل أغلبه في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف

شروط الاعتكاف

لفتت إلى أن الاعتكاف سُنة للرجال والنساء على السواء، ولا يكون إلَّا في المسجد؛ لأن العكوف إنما أُضيف إلى المساجدِ لأنها من شرطه، ولا يجوز الاعتكاف في البيوت؛ لافتقاد ركن المسجدية فيه.

والاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ويجوز أن يكون في أي مسجدٍ، وأقله: أقلُّ ما يطلق عليه اسم الاعتكاف لغةً، حتى إن المصلِّي إذا دخل المسجد له أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ويحصل له ثوابه، وليس لأكثر أيام الاعتكاف حدٌّ؛ فيجوز أن يعتكف المرء شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية.