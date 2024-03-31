هل يجوز صلاة التهجد في البيت وما فضلها؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

قد تحول بعض الظروف اليومية أو الصحية دون ذهاب الشخص إلى المسجد من أجل أداء صلاة التهجد رفقة جموع المصلين، الذين يحرصون على أداء تلك النافلة في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، لذلك يتردد سؤال حول هل يجوز صلاة التهجد في البيت؟

هل يجوز صلاة التهجد في البيت؟

وحول الجواب عن سؤال هل يجوز صلاة التهجد في البيت، ذكرت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك اختلاف بين أهل العلم حول أفضلية صلاة التهجد في البيت، لافتة إلى أنّ الإمامين الشافعي ومالك قد أجمعا على أنّ صلاة التهجّد في البيت أفضل إذا كان الغرض منها حثّ أهل البيت على الالتزام بأدائها والحرص عليها، وذلك وفقاً للحديث النبوي الشريف: «أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ اتَّخَذَ حُجْرَةً - قالَ: حَسِبْتُ أنَّهُ قالَ مِن حَصِيرٍ - في رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بصَلَاتِهِ نَاسٌ مِن أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إليهِم فَقالَ: قدْ عَرَفْتُ الذي رَأَيْتُ مِن صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ في بُيُوتِكُمْ، فإنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلَّا المَكْتُوبَةَ».

كيفية صلاة التهجد في البيت

أولًا: الاستعداد للصلاة: ويتم ذلك من خلال اتّخاذ اللازم من أجل الاستيقاظ بالليل قبل الفجر.

ثانيًا: الوضوء: بعد الاستيقاظ في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.

ثالثًا: التركيز والخشوع في الصلاة والتفكر بعظمة الله تعالى.

رابعًا: تتمّ صلاة التهجد على عدّة ركعات، مثنى مثنى أي تُصلى ركعتين ثم التسليم.

خامسًا: يباح للمُصلي أثناء أداء صلاة التهجّد إطالة السجود والدعاء والحمد والثناء على نعم الله التي أنعم بها علينا، وطلب المغفرة من الله ليغفر لنا ذنوبنا.

سادسًا: يمكن للفرد أن يصلي التهجد مع أسرته، وذلك اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفعل ذلك مع زوجته أم المؤمنين وعائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها- كما يمكن تعويد الأطفال على تلك النافلة منذ الصغر.

فضل صلاة التهجد

- صلاة قيامُ اللّيل من أسباب رَفع الدّرجات في الجنّة، وهي أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

- القائمون الليل على مأمن من أهوال يوم القيامة.

- صلاة التهجد هي سبب للقرب من الله تعالى، ويباهي الله بعباده ملائكته، وتجعل الله يضحك إليهم ويستبشر بهم.

- المحافظونَ على صلاة التهجد وقيام اللّيل مُحسنونَ مُستحقّون لرحمة الله وجنّته.

- ومن فضل صلاة التهجد في ليلة القدر أن صلاة قيامُ اللّيل مُكفِّرٌ للسّيئاتِ ومنهاةٌ للآثام.

- لهم شرف عظيم في الآخرة.

- سبب لترك الذنوب والمعاصي، والإقبال على الله تعالى.

- يغفر الله لمُصليها ما تقدم من ذنبه.

- من فضل صلاة التهجد في ليلة القدر أنها سبب لمحبة الله عز وجل لعبده القائم القانت.