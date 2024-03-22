موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024.. 12 من رمضان
كتب:
حسن صالح
12:08 م | الجمعة 22 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم.. تعبيرية
حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، في تمام الساعة 06:08 مساءً.
وبذلك، تصل ساعات الصوم في هذا الشهر الفضيل نحو 13 ساعة و59 دقيقة.
موعد أذان المغرب اليوم
تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 اليوم الموافق 12 رمضان الجمعة الثانية من رمضان.
ويحرص المسلمون على تحري موعد الأذان ومواقيت الصلاة لأداء الفروض في مواعيدها.
موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024
ويحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق 12 رمضان الجمعة الثانية من رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية الساعة 06:08 مساءً.
وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 اليوم الموافق 12 رمضان كالتالي :
الفجر : 04:29 صباحا
الظهر : 12:02 ظهرا
العصر : 03:30 مساءً
المغرب : 06:08 مساءً
العشاء : 07:30 مساءً