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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024.. 12 من رمضان 

كتب:

حسن صالح
12:08 م | الجمعة 22 مارس 2024
موعد أذان المغرب اليوم.. تعبيرية

موعد أذان المغرب اليوم.. تعبيرية

حدد قسم النتائج والتقويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024، الموافق الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، في تمام الساعة 06:08 مساءً.

وبذلك، تصل ساعات الصوم في هذا الشهر الفضيل نحو 13 ساعة و59 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 اليوم الموافق 12 رمضان الجمعة الثانية من رمضان.

ويحرص المسلمون على تحري موعد الأذان ومواقيت الصلاة لأداء الفروض في مواعيدها.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 

ويحل موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 الموافق 12 رمضان الجمعة الثانية من رمضان وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية  الساعة 06:08 مساءً.

وتكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الجمعة 22-3-2024 اليوم الموافق 12 رمضان كالتالي : 

الفجر : 04:29 صباحا 

الظهر : 12:02 ظهرا

العصر : 03:30 مساءً 

المغرب : 06:08 مساءً 

العشاء : 07:30 مساءً

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بقلم حسن صالح