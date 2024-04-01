تتجه أنظار مواطني محافظة المنيا نحو معرفة موعد أذان المغرب اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، حيث يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، الموافق الثاني و العشرين من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:15 مساءً، وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا وهي كالتالي:

الفجر: 4:21 صباحًا.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:15 مساءً.

العشاء: 7:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

تبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الاثنين 1 أبريل 14 ساعة و14 دقيقة، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل.