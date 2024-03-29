منها توزيع وجبات إفطار.. جهود التحالف الوطني في المحافظات خلال شهر رمضان

قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عدد من الأنشطة في الفترة الأخيرة من أجل الوقوف بجانب المواطنين وخاصة الأسر الأكثر الاحتياجا في مختلف المحافظات، إذ قدم عدد من مشروعات التمكين الاقتصادي وتوزيع وجبات إفطار.

إنجازات التحالف الوطني في المحافظات مشروعات تمكين

وأوضح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه تم تسليم مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الريفية الفقيرة من أجل المزارعين والسيدات في الريف الريفية، وجاء بإعطاء «15 بطة مسكوفي، و2 شيكارة علف بادي 25 كيلو، و12 صنف أدوية» لكل حالة مستفيدة.

وفي محافظة البحيرة قامت جمعية رسالة عضو التحالف الوطني في البحيرة بعمل وتنفيذ عدد من الفعاليات من ضمنها زيارات المسنين في القري وتنظيف المساجد وتوزيع شنط الخير علي المواطنين والتي تتكون من«2 كيلو أرز، 3 كيلو مكرونة، وكيلو سكر، وكيس ملح، ونص كيلو لوبيا، ونص كيلو شعرية، ونص كيلو عدس أصفر».

توزيع لحوم علي الأسر الأكثر احتياجا من التحالف الوطني

وفي محافظة سوهاج قامت جمعية الأورمان بسوهاج، عضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع 2 طن لحوم على ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في بعض القري في سوهاج في شهر رمضان الكريم بمركز طما.

مبادرة توزيع كرتون مواد غذائية في المحافظات

وقدمت مؤسسة الجارحي الباعة للتحالف الوطني أكبر مبادرة خيرية إذ تم توزيع ما يقرب 100 ألف كرتونة مواد غذائية على في 8 محافظات وهم:

- محافظة الفيوم

- محافظة القاهرة

- محافظة القليوبية

- محافظة الإسماعيلية

- محافظة الدقهلية

- محافظة السويس

- محافظة أسيوط

توزيع وجبات إفطار في الغربية

وفي محافظة الغربية تم توزيع ما يقرب من 1000 وجبة ساخنة؛ علي الأسر الأكثر احتياجا في مركز طنطا بمحافظة الغربية ضمن حملة إفطار صائم.