خلال 3 أشهر.. تحليل 11462 عينة للتأكد من جودة المياه في المنيا

كشف المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا والعضو المنتدب، عن أن قطاع المعامل والجودة بالشركة نجح في تحليل 11462 خلال ثلاثة أشهر، شملت 7580 عينة كيميائية، بالإضافة لـ2104 عينة بكتيريولوجية، و1328 عينة صرف صحي و450 عينة صرف صناعي.

توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن

وشدد رئيس مياه المنيا في بيان، على أن ذلك يأتي ضمن مجهودات الشركة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

وأشار إلى أن الشركة لديها معملين مركزيين منها المعمل المركزي لمياه الشرب والمعمل المركزي للصرف الصحي، إضافة إلى 10 معامل للمحطات الرئيسية، و10 معامل فرعية و11 معمل لمحطات معالجة الصرف الصحي بالإضافة لسيارات المعمل المتنقلة.

تطوير الخدمات داخل جميع أنحاء المحافظة

أكد رئيس المياه المهندس رجب السعيد، أن الشركة تسعى لتطوير الخدمات داخل جميع أنحاء المحافظة لتوفيرالمياه للمواطنين بشكل صحي وسليم.