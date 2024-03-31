محافظ كفر الشيخ: توزيع 2000 شنطة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، توزيع 2000 شنطة رمضان، على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز «كفر الشيخ، وقلين، والرياض»، تسلمتها مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

تقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

أكد المحافظ حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل للمحافظة في مختلف المجالات، خاصة في مجال التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى حرص محافظة كفر الشيخ على توفير كل سُبل الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.