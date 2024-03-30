«صحة كفر الشيخ»: حملات لمكافحة ناقلات الأمراض في الحدائق والمتنزهات والأسواق

شنّت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ حملات لمكافحة ناقلات الأمراض في الحدائق والمتنزهات والأسواق والمساجد على مستوى المحافظة، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وظهور الحشرات الناقلة للأمراض، وإقبال فترات الأعياد والتجمعات، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

مكافحة ناقلات الأمراض

وقامت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ بقيادة الدكتورة أماني القرش، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية، بأعمال مكافحة ناقلات الأمراض، عن طريق إدارة ناقلات الأمراض بقيادة المهندسة نجوى عبد المنعم، ومهندسي وحدة ناقلات الأمراض بالإدارات الصحية.

التصنيف الحشري لأنواع اليرقات المختلفة

وأكدت الدكتورة أماني القرش، مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّ إدارة ناقلات الأمراض تقوم بعمل التصنيف الحشري لأنواع اليرقات المختلفة، وبناءً على نتيجة التصنيف يتم تحديد أنواع المبيدات المُستخدمة، لافتةً إلى أنّه يتم التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية لعمل خطة لتغطيتها أثناء فترة الصيف، وعمل المكافحة بالأسواق والحدائق والمتنزهات وخصوصاً في فترات الأعياد والتجمعات العامة، وتقوم بأعمال المكافحة والرش بأجر للمنشآت الخاصة والحكومية.