يتجه اهتمام المسلمين لمعرفة مواقيت الصلاة، خاصةً موعد أذان المغرب الذي يُحدد موعد وقت الإفطار بعد انتهاء ساعات الصيام، خلال أيام شهر رمضان المبارك، لذا نستعرض موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 31 مارس 2024 الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

في محافظة المنيا، سيكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 31 مارس 2024، الموافق الحادي والعشرين من شهر رمضان، في تمام الساعة 6:14 مساءً، وذلك وفقا إلى إمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 31 مارس 2024

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا وهي كالتالي:

الفجر: 4:22 صباحًا.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:14 مساءً.

العشاء: 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم الأحد 31 مارس 14 ساعة و 12 دقيقة، مع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتي نهاية الشهر الفضيل.