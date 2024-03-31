شيخ الأزهر عبر قناة الناس: الإحسان أثر ونتيجة للبر (فيديو)

قال الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الذي اختار المعاني الثلاثة لكلمة «البّر» هو الشيخ أبو بكر بن العربي من كبار علماء المغاربة القدامى، موضحًا: «أنه إذا فسرنا البر بمعنى أنه العطوف على جميع العباد ستعد مشكلة».

أضاف «الطيب»، خلال برنامج «الإمام الطيب»، المُذاع عبر شاشة «الناس»، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أنه يفرق بين أنعم وبين أن يقال بر بهم، والتعريف الثاني يرفضه، ويرفض التعريف الأول «البّر بمعنى الإحسان»، وأن الإحسان ثمرة البّر، حين يكون الولد بارا، هذه الصفة تثمر فيه الإحسان إلى الوالدين».

وتابع، أن الإكرام ليس الكرم، وهي الصفة التي ينتج عنها الإكرام، فهو يقول أن الإحسان ليس صفة وإنما هي أثر، أو نتيجة، وارتضى بالمعنى الأخير، وهو أن البر بمعنى المكرم والمعز والمحب لأوليائه.