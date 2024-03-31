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دراما المتحدة

ضبط 1600 كيلو أسماك مجهولة المصدر في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
08:45 م | الأحد 31 مارس 2024
المضبوطات

المضبوطات

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حملة تفتيشية مكبرة على محلات وثلاجات اللحوم وأماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز كفر الشيخ، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ضبط 1600 كيلو أسماك مجمدة مجهولة المصدر  

وأسفرت الحملة عن ضبط 1200 كيلوجرام أسماك ماكريل مجمد، و200 كيلو أسماك سردين مجمد، و200 كجم أسماك هورس ماكريل مجمد، بإجمالي مضبوطات 1600 كيلو، أسماك مجمدة مجهولة المصدر، كما تم ضبط 10 كيلوجرامات لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحٌكومية، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ باقي الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

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