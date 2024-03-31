حبيب غلوم: «زوجتي هيفاء حسين مفيش زيها في الاحترام وملتزمة»

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أن الفنانة سعاد عبدالله هي سندريلا الشاشة الخليجية، موضحًا أنه لا يوجد شخص يصح أن يتحدث أو أن ينطق بلفظ خارج أو خادش مخل عليها، منوهًا بأن التعميم في الأمور هو أمر خاطئ ولا يصح.

وأشار «غلوم»، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن أي شخص لا يصح أن ينتقد بشكل عامل، وكل مجال به الصالح والطالح، مضيفًا: «زوجتي مفيش زيها في الاحترام والالتزام».

غليوم: زوجتي هيفاء حسين ملتزمة في الملابس

ونوه بأن زوجته هيفاء حسين ملتزمة في الملابس، ملابسة محتشمة والأمر ليس لبس فقط ولكن يكون عن قناعات داخلية وشخصية، موضحًا أنها شاركت في عمل درامي في دور مطربة وكانت ترتدي فساتين وتعدل عليها.