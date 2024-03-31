الفنان مروان موسى لـ«ع المسرح»: حياتي لو مسرحية هسميها «المدير الفني»

قال الفنان مروان موسى، مغنى راب وممثل، إن حياته لو تم إنتاجها كعمل مسرحي سيسميها «المدير الفني»، موضحاً حبه لإدارة كل شيء خاص به والسيطرة على شؤون حياته وأعماله، كما أنه يحب في الكرة المدير الفني للفريق.

وأضاف «موسى»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّه بسبب نشأته في الاسماعيلية وإقامته الحالية بالقاهرة وأصول والدته الألمانية ودراسته للسينما في إيطاليا و«هندسة الصوت» في «فلوريدا» الأمريكية، يظل يسأل نفسه أي من هذه المدن انطبعت في شخصيته وروحه أكثر.

وتابع: «من صغري بسبب تعدد المدن التي عشت فيها وجذور والدتي الأوروبية، أشعر أني أنتمي لأكثر من مكان وأثر على هويتي، ولكني كتبتها في أغنية مؤخراً أن هذا الأمر حسمته: «معروفة الهوية محسومة القضية.. بقول بالألماني حدوتة مصرية».

وأكد: «فهمت إيه عندي من هنا وإيه من هناك.. ايه الإسماعيلية أثرت عليا فيه بسبب النشأة وكذلك ألمانيا بسبب والدتي، وده غير الماضي كنت مثلاً أقول حاجه عرفتها من عائلتي الألمانية في القاهرة أو الإسماعيلية وتكون غريبة على الناس، والعكس صحيح، وطريقة الهزار في ألمانيا في مصر مش بتضحك وهكذا».