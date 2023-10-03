تفاصيل علاقة مروان موسى بوالدته.. أعلن وفاتها بمنشور وكان يحدثها بالألمانية

يعيش مطرب الراب مروان موسى حالة من الحزن والألم بعد فراق والدته الذي أعلن وفاتها عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال منشور له وطالب من خلاله محبيه وجمهوره بالدعاء لها بالرحمة.

وفاة والدة مروان موسى

وكتب مطرب الراب مروان موسى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، خبر وفاة والدته، قائلًا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي، فضلا وليس أمرا الدعاء بالرحمة».

معلومات عن المطرب مروان موسى

وتُقدم الوطن، خلال السطور التالية، أهم المعلومات عن مطرب الراب مروان موسى:

- مروان موسى من مواليد أغسطس 1995، ويبلغ من العمر 28 عاما.

- يعد مروان موسى أحد أبرز مطربي الراب في مصر، وأول «رابر» في مصر يطلق ألبوما غنائيا، وذلك بعدما طرح ألبوم «فلوريدا» الذي يضم 12 أغنية على جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

علاقته بوالدته وحبه للعزف على الآلات

- خلال أحد اللقاءات تحدث عن علاقته بوالدته، التي يتحدث إليها بالألمانية، كونها ألمانية الجنسية، وهي التي شجعته على العزف على آلة الكمانجة والجيتار.

- بدأ مروان موسى مشواره الفني قبل سنوات بطرحه لعدد من الأغاني «السينجل»، منها «اللي نسيته»، «زازو»، «سينمائي»، وغيرها من تراكات الراب الأخرى.

- حقق مروان موسى شهرة واسعة خاصة بعد طرحه لأغنية «نهاية العالم»، ومن بعدها «البوصلة ضاعت»، ثم «شيراتون».

أشرف عبدالباقي أهم الداعمين له

- من بين الفنانين الذين دعموا مروان موسى كان الفنان أشرف عبدالباقي الذي حرص على الظهور برفقته في فيديو كليب «فلوريدا».

- شارك مروان موسى، مطرب الراب، في إحياء حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد عام 2021، بالأغنية الرسمية للمونديال، بعنوان «ارفع ايدك»، رفقة الفنان تامر حسني، والمطربة هدى الشربيني.