مروان موسى يحصد 3 جوائز بمهرجان «أفريما» بالسنغال.. أفضل رابر في أفريقيا

أعلن مغني الراب المصري مروان موسى، حصوله على 3 جوائز من مهرجان الموسيقى الأفريقية AFRIMA، في الحفل الذي أقيم بالعاصمة السنغالية داكار من بينها أفضل رابر في أفريقيا.

مروان موسى يحصل على 3 جوائز من 4

مروان موسى حصل على جوائز أفضل رابر في أفريقيا، وأفضل فنان هيب هوب في إفريقيا، وأفضل «بريك أوت» في عام 2022.

وكان مروان موسى مرشح لجائزة رابعة، ولكن لم يحصل على الجائزة الرابعة وهي أفضل مطرب في شمال أفريقيا.

ويجز ترشح لنيل 5 جوائز فى المسابقة

كان قد ترشح عدد من الفنانين المصريين في الجائزة من بينهم مؤدي الراب ويجز الذي ترشح على 5 جوائز، وأيضا الفنان أحمد سعد الذي ترشح على نيل ثلاث جوائز على أغنيتي «وسع وسع، وجت الملوك».

بينما ترشحت الفنانة روبي على جائزة أفضل مطربة في منطقة شمال أفريقيا، وترشح على لوكا عن أغنية «متخافيش يا ما»على جائزة أفضل أغنية لعام 2022.

واختفت الأسماء الكبرى المصرية من الترشح هذا العام على الجائزة، حيث لم يظهر أي اسم من أسماء المطربين الكبار.