«الموسيقيين»: حفل مروان موسى وعفروتو سليم ولديهما فترة سماح

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات لحفل جمع نجمي موسيقى الراب مروان موسى وعفروتو وهما يغنيان بدون فرقة موسيقية.

«الموسيقيين»: هناك فترة سماح لمدة شهر لمؤدي الراب

كشف مصدر لنقابة الموسيقيين لـ«الوطن»، أن موسى وعفروتو لم يتعديا على قوانين النقابة وشروطها، مؤكدا أن النقابة أعطت لمؤدي الراب فترة سماح لتقنين أوضاعهم وتكوين فرقة حتى بداية شهر ديسمبر المقبل.

الموسيقيين: فرقة الراب تتكون من 6 أفراد

وأشار المصدر إلى أن نقابة الموسيقيين تساعد مؤدي الراب في تكوين الفرقة التي من المقرر أن تتكون من 6 أفراد.

كان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قد اجتمع مع مؤدي الراب وأعطاهم مدة سماح لمدة شهر لتكوين الفرقة على أن تكون الفرقة من 6 أفراد.

«الموسيقيين»: مؤدو الراب وقَّعوا على الالتزام بقوانين النقابة

كما أن مؤدي الراب قد التزاموا ووقَّعوا على تعهدات بالحفاظ على الكلمات المقدمة في حفلاتهم الغنائية.

كان عدد من نشطاء تويتر وجمهور الراب أطلقوا هاشتاج «إقالة مصطفى كامل»، معربين عن غضبهم واستيائهم من قرارات النقيب مصطفى كامل الأخيرة بشأن مطربي الراب، واحتل الهاشتاج التريند رقم 1 على تويتر.