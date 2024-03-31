مروان موسى لـ«ع المسرح»: حصلت على جوائز أحسن «رابر» في أفريقيا.. ومحدش بارك لي

أكد مروان موسى، مغني راب، وممثل مصري، أنه حصل على جوائز أحسن «رابر» في أفريقيا ولم يهنئه أحد «علشان مكنتش قادر أعمل لنفسى ضجة، وكنت مفكر أن فى حد هيفرحلى لأنه حدث في الراب، مع إن في رابر في دول تانية، بيتعملهم ضجة كبيرة لهم»، بحسب قوله.

وأضاف موسى، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة «الحياة»: «أنا بدأت غناء في 2016 وبعدها بعدة أشهر جالي خبر مرض والدتى فكانت بالنسبة لى محنة خاصة أنى ليس لى أشقاء وبعدها تم تحويل المحنة لمنحة وجاني شغل كتير».

ولفت مروان موسى إلى أن علاقته بمغنى الراب «باتيستوتا» جيدة وتقابلنا فى العلمين وصالحنى وإحنا الاتنين فاجئنا عفروتوا فى العلمين، لافتًا إلى أن كلمة «بيف» تعني تصارع مغنيين الراب في مجالهم قائلا: «كل شوية أي شخص في الراب يطلع يقول إن أجمد واحد».