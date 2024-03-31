اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يؤدي اليمين الدستورية أمام «النواب» الثلاثاء

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الإثنين، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

فى مرحلة سابقة أمكن لنا مواجهة الإرهاب والاتجاه إلى التنمية فى نفس الوقت، والمرحلة القادمة هى مرحلة التنمية والاستثمار والانفتاح على العالم بأفكار جديدة.

شهادات قادة الرأى عن الجمهورية الجديدة قبل أداء الرئيس اليمين الدستورية

بات جلياً للمواطن إيمان الرئيس بأن حقوق الإنسان هى وسيلة للعدل والأمن والسلام المجتمعى، حيث يحرص فى كل مناسبة على أن يرفع سقف حقوق الإنسان.

غداً.. «السيسى» يؤدى اليمين الدستورية أمام «النواب» بالعاصمة الإدارية الجديدة

استعدادات ضخمة داخل المقر الجديد للحدث التاريخى.. وكلمة للرئيس فى جلسة التنصيب

توجيهات رئاسية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة الصحية

الحكومة: فض التشابكات المالية بين «الكهرباء والإسكان والبترول»

«السيسى»: توفير المخصصات اللازمة للقضاء على قوائم الانتظار.. ومواصلة الدعم الصحى للأشقاء فى قطاع غزة

تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى أصبح هو الضمانة الأساسية التى تمكننا من مقاومة عوامل الضعف والوهن الذى أصابه نتيجة تلقيه الضربات تحت وطأة مختلف الأزمات.

رغبة «كولر» تفرض «معلول» على الأهلى.. وتعثر التجديد لـ«أوباما» فى الزمالك«الوزراء» يرسل مشروع الموازنة العامة إلى البرلمان تمهيداً لمناقشته

زيادة موازنة «الصحة والتعليم».. و573 مليار جنيه للأجور

الصفحة الثانية

إسرائيل تواصل حرب الإبادة بـ«غزة».. وقادة المعارضة يتحركون لإسقاط «نتنياهو».. ومظاهرات بـ«نيويورك» ضد دعم الكيان

استشهاد أكثر من 32 ألفاً.. ومجزرة مروعة بقصف خيام الصحفيين فى القطاع.. وكوبا تطالب المجتمع الدولى بإنهاء الجرائم الصهيونية

خيمة من المعلبات الفارغة لإيواء النازحين فى غزة

«الرعاية الصحية»: إجراء 35% من الجراحات لمصابى غزة بالمستشفيات بنسبة نجاح 100%

«التضامن»: تيسير الإجراءات المالية بمشروعات الإقراض وبناء قدرات العاملين

«السبكى»: نوفر خدمات عالية المستوى للمواطنين والأشقاء من الدول العربية

خبير اقتصادى: الاستثمار الأجنبى المباشر ينعش الاقتصاد الوطنى.. وزيادة الصادرات ضرورة حتمية

الصفحة الثالثة

اليوم.. بدء الحجز الإلكترونى للطرح الرابع لـ1747 قطعة أرض فى 15 مدينة

وزير الإسكان: توفيرها بنظام الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة السماسرة وتوفير الأراضى للراغبين فى بناء مساكنهم الخاصة بشكل مباشر

«عباس»: الأفضلية للسداد بالدولار حال التزاحم على قطعة واحدة.. وغير مسموح للحاجزين بتغيير الرغبة.. وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكترونى

«التنمية المحلية»: تطوير 43 مجزراً بـ1٫7 مليار جنيهوزير المالية: استمرار «دعم فائدة التسهيلات التمويلية» لتعزيز الاقتصاد

«آمنة»: نسعى لتوفير لحوم بجودة عالية وأسعار مخفّضة وزيادة القيمة المضافة بالاستفادة من المنتجات

الإبقاء على سعر الفائدة عند ١١٪ للتمويلات الحالية وإتاحة ١٢٠ مليار جنيه للإنتاج الزراعى والصناعى

«الرى»: حملات مكثفة لإزالة التعديات على النيل بالتنسيق مع «الداخلية» والمحافظات

«التخطيط»: 82٫7 مليار جنيه قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 2023 - 2024

الصفحة الرابعة

« الوطن » تستعرض عبر عدد من الكُتاب ورموز الفكر المصرى استراتيجية المرحلة المقبلة (1)

الطريق إلى الجمهورية الجديدة

الصفحة الخامسة

القس د. أندريه زكى

يكتب: نعشق بلادنا ونُحقق الحلم معاً

أحلامى فى الجمهورية الجديدة

د. طارق سعدة

لواء د. سمير فرجنقطة نظام للأحلام

أحلام الفترة الجديدة

أحمد رفعت

د. فخرى الفقى يكتب: الجمهورية الجديدة: المحاور وآفاق المستقبل

الصفحة السادسة

فريدة الشوباشى تكتب: يوم خالد فى تاريخنا

د. عبدالله المغازى معركة الوعى الجمعى

د. محمد ممدوح أحلام الشباب فى الجمهورية الجديدة

لماذا كل الحماس للرئيس عبدالفتاح السيسى؟

الصفحة السابعة

د. منجى على بدر يكتب: طموحات وتحديات

السفيرة د. مشيرة خطاب حقوق الإنسان.. كمان وكمان

الشيخ خالد الجمل* السوشيال ميديا والجمهورية الجديدة

د. سيد خليفة الأمن الغذائى

الصفحة الثامنة

2000 وجبة فى حفل يومى بقرية منفلوط لتشجيعهم على الصيام وعمل الخير

مائدة إفطار للأطفال.. «الشاطر يرفع إيده»

المذيعة رضوى حسن:نشنت على أهدافى و«السهم» صاب

فطور على النيل.. رسالة حب من أهالى المنصورة لفلسطين