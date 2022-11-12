برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد جريدة الوطن اليوم: «دولة قوية.. وقائد عظيم»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة (extra news)، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعنوان «دولة قوية.. وقائد عظيم »، وعنوان «بايدن من أرض السلام: شكرًا لأم العالم».

العلاقات المصرية الأمريكية «استراتيجية وقوية للغاية»

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنَّ العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وقوية للغاية، كما أنَّها تشهد تطورًا كبيرًا بمرور الوقت خاصة بعد انطلاق الحوار الاستراتيجي العام الماضي، مؤكّدًا أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ مصر، لافتًا إلى أنَّ تلك العلاقات تشهد زخمًا كبيرًا على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث أن حجم التبادل التجاري يبلغ أكثر من 9 مليارات دولار.

مصر شريك إفريقي وعربي قادر على تحريك الأمور الراكدة في التغيرات المناخية

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر أصبحت تُصدر للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 3 مليارات دولار، مؤكّدًا أهمية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمصر في هذا التوقيت ودعمه رئاسة مصر لـCOP 27 منذ القمة الماضية COP26، لأن ذلك يؤكّد وجود رؤية أمريكية في أن مصر تستطيع إنجاز مهمة صعبة للغاية، متابعًا أنَّ مصر شريك إفريقي وعربي قادر على تحريك الأمور الراكدة في قضية التغيرات المناخية.