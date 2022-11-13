«القاهرة الإخبارية» تبرز عدد جريدة الوطن: «إخوان الشر.. إرهاب لن يعود»

سلط برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» عدد جريدة الوطن الصادر اليوم، بعنوان «إخوان الشر إرهاب لن يعود»، والذي تطرق إلى الانقسامات التي تضرب جماعة الإخوان الإرهابية، واعترافات بعض المنشقين عن الجماعة.

أسرار انهيار تنظيم الإخوان في الخارج

كما رصدت جريدة «الوطن» في عددها اليوم، أسرار انهيار تنظيم الإخوان في الخارج، وحاورت المنشقين عن الجماعة، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز جرائم الجماعة، وخروج الجماعات الإرهابية من رحم الجماعة.