«EXTRA NEWS» تبرز عدد جريدة «الوطن»: «عمل وإنجاز.. لا وقت للراحة»

سلط برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية دعاء جاد الحق، اليوم الجمعة، الضوء على عدد جريدة الوطن الصادر اليوم، والذي كشف عن حجم الإنجازات التي تحدث في الدولة ومقارنتها عما كانت عليه سابقا.

ولفتت الصفحة الأخيرة من العدد إلى أنشطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، تحت عنوان: «يوم الجمعة في قاموس الرئيس.. عمل وإنجاز.. لا وقت للراحة».

الرئيس السيسي يتابع كل شيء

وعلقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على عدد جريدة الوطن وأنشطة الرئيس السيسي خلال يوم الجمعة، قائلة: «من أوائل الحاجات اللي لاحظتها في الرئيس، وهي مهمة جدا، إنه متابع لكل شيء، بالرغم من العدد الكبير للمشروعات وخطط المستقبل وللنهوض بمصر».

وأكدت: «مصر معاه هتبقى أد الدنيا، وبدأنا نشوف المعالم والعلامات التي توقعها، مصر دلوقتي حديث العالم كله، واحنا فخورين بكل اللي بيحصل فيها، وحتى المنتقدين بقى عندهم هيستريا من النجاح، ودة شيء يبسطنا لأننا صح».

الرئيس السيسي يسير بمصر في طريق النهوض

وشددت الكاتبة على أن الرئيس السيسي يسير بمصر في طريق النهوض، موضحة: «كل شيء يتابعه بإخلاص وحب لبلده، وكل مرة يقول تحيا مصر بحس كل جسمي بيتنفض من الكلمة دي.. دايما أقول هدية ربنا لمصر هي الرئيس السيسي».