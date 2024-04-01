مختار نوح لـ«الشاهد»: حسن الصباح و«البنا» متطابقان في الشخصية والأحكام

قال الدكتور مختار نوح الكاتب والمحامي، إنّ هناك تطابق كاملًا ليس فقط بين شخصية حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان، وحسن الصباح مؤسسة فرقة الحشاشين، وإنما بين «الصباح» وأي قيادة ظهرت متسترة باسم الدين في الشخصية والأحكام.

كتابات حسن البنا كانت مقنعة

ولفت خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في موسم خاص من برنامج «الشاهد» بعنوان «الإخوان- الحشاشين»، إلى أنّ كتابات حسن البنا كانت مقنعة إلى حد بعيد جدًا بالسلمية، وفي الوقت نفسه كان له كتابات تدفع الشخص لرفع السلاح في وجه المجتمع وكتابة اعتذار، وكانت له رسالة اسمها الاعتذار عن جرائم كثيرة ارتكبها الإخوان: «الجماعات اتبعت نفس الوسائل والاعتذارات والصفات، وهناك تطابق كبير في كلامها مع القيادات السياسية وتفخيمها وكأنها جند من جنود السلطان».

وأشار إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات، كان يقصد هذا التعبير أنّ الفكر واحد والطريقة واحدة، عندما قال كلهم خرجوا من رحم الإخوان، فكل الجماعات الإرهابية خرجت من رحم الإخوان، وتابع أنّ الإخوان لم تبد أي مقاومة ولا إدانة لأعمال العنف التي خرجت من الجماعات الأخرى، وعندما فجر شكري مصطفى سينما سفينكس، الإخوان لم تدن التفجير.

برنامج الشاهد

برنامج الشاهد يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.