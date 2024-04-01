تحذير شديد اللهجة.. مسؤول إسرائيلي يطالب نتنياهو بالتنازل لإتمام صفقة المحتجزين

أصبحت الأزمات تواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، فمن جهة لم يعد قادرا على السيطرة على غضب أهالي المحتجزين والذين هددوا بإشعال تل أبيب، حتى أصبح يواجه غضب المسئولين الكبار الذين يطالبوه بتقديم تنازلات لإتمام صفقة تبادل المحتجزين، يأتي هذا في الوقت الذي يخضع فيه نتنياهو لجراحة في مستشفي هداسا في تل أبيب، فماذا يحدث في إسرائيل؟.

تحذير شديد اللهجة من رئيس الموساد

لم يعد أهالي المحتجزين قادرين على إخفاء غضبهم من حكومة الاحتلال والتي لم تظهر أي اهتمام لابنائهم المحتجزين في قطاع غزة منذ أكثر من 177 يومًا، وقد وصل هذا الغضب إلى المسئولين الإسرائيليين.

طالب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» ديدي بارنيا، رئيس الحكومة بتقديم بعض التنازلات والتي من بينها السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وذلك لإتمام صفقة تبادل المحتجزين، وفقًا لما نقله موقع يدعوت إحرونوت عن القناة 13 الإسرائيلية.

ويعاني «ديدي» من عدم منحه صلاحيات كافية خلال المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية.

وقد وجه رسالة رسمية إلى نتنياهو، قال فيها أنه يجب الوصول إلى تسوية من جانب إسرائيل وذلك من خلال الموافقة على عودة الفلسطينيين إلى شمال القطاع وذلك لحدوث انفراجة في مفاوضات الهدنة التي تتم حاليًا.

ولم يتوقف الأمر عند ديدي، بل خرج غادي إيزنكوت رئيس الأركان السابق وعضو مجلس الحرب، ليؤكد أن الوصول إلى اتفاق لن يتم إلا من خلال تقديم إسرائيل لتنازلات وأهمها هو عودة النازحين إلى شمال غزة من أجل التوصل لاتفاق.

ووفق المعلن من مسؤولاين كبار في إسرائيل، فأن نتنياهو يبدي بعض المرونة فيما يخص عودة النازحين إلى الشمال، لكنه لم يعلن قراره حتى الآن.

اشتعال الشارع الإسرائيلي

يأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات في تل أبيب، حيث يطالب المتظاهرين برحيل رئيس الحكومة، مؤكدين أنه هو السبب في عدم التوصل لاتفاق حتى الآن.

يشار إلى أن نتنياهو خضع أمس الأحد إلى جراحة الفتاق في مستشفى هداسا في تل أبيب، وبحسب صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية، فقد استقرت حالة نتنياهو، وقد تحدث مع عائلته، بدون الإشارة إلى أي تفاصيل فيما يخص حالته الصحية.