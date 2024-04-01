مقطع فيديو يوثق لحظة إنهاء حياة «السوالمة».. نفذ عملية أربكت الاحتلال الإسرائيلي
كتب:
منى السعيد
03:18 ص | الإثنين 01 أبريل 2024
من مكان حادث الطعن
نشرت وسائل إعلام عبرية نقلا عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو يوثق لحظة قتل قوات الاحتلال لشاب خليل الرحمن مؤمن فايز المسالمة منفذ عملية الطعن في مستوطنة «جان يفني» شرقي أسدود المحتلة، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية.
لحظة قتل الشاب خليل المسالمة
وتناول مقطع الفيديو الذي نشرته شرطة الاحتلال وتداوله رواد السوشيال ميديا ولم يتجاوز الـ35 ثانية، محاولة الشاب خليل الهرب لكنه تعثر ووقع على الأرض، وقام شرطيان من الاحتلال بقتله.
لحظة استشهاد بطل خليل الرحمن مؤمن فايز المسالمة منفذ عملية الطعن في مستوطنة "جان يفني"#فدائي_فلسطين #غزه_مقبرة_الغزاة #غزه_تقاوم_وستنتصر #المقاومة_الاسلامية #فريق_مجاهدون pic.twitter.com/RAUkDRiio5— Sif (@Siflynour) April 1, 2024
حادث الطعن في مستوطنة جان يفني
وبحسب الصحيفة العبرية فقد أصيب شابان وصبي بجروح خطيرة في هجوم طعن وقع أمس الأحد في المركز التجاري «الودي» في مستوطنة جان يفني شرق أسدود.
وبحسب التحقيق الأولى، كان منفذ عملية الطعن يعمل في أحد المتاجر في مجمع التسوق المفتوح، وقد استطاع الدخول من منطقة الخليل عبر فجوة في السياج.
وأفادت الصحيفة بأن منفذ عملية الطعن هو معين فايز محمود خليل 19 عاما من مدينة دورا، وهو موجود في الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني.
وقالت شرطة الاحتلال إن ضابط شرطة ومفتش فرقة شرطة بلدية جان يفني، هما من قاما بقتل منفذ عملية الطعن.
وقد وصل إلى مكان الحادث وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ومفوض الشرطة يعقوب شبتاي وقائد المنطقة الجنوبية المشرف أمير كوهين.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن قوات الأمن تجري تمشيطا للبحث عن مشتبه ثان بعد عملية الطعن في جان يفني.